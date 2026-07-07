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Сборная Аргентины выходила в 1/4 финала в 5 из 6 последних розыгрышей ЧМ. В 2022-м она выиграла турнир

Sports.ru

Сегодня команда под руководством Лионеля Скалони обыграла команду Египта в 1/8 финала (3:2) и пробилась в следующий этап соревнования. 

Сборная Аргентины выходила в 1/4 финала в 5 из 6 последних розыгрышей ЧМ. В 2022-м она выиграла турнир
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В 2006 и 2010 годах аргентинцы останавливались на стадии 1/4 финала ЧМ, в 2014-м дошла до финала, где уступили сборной Германии, в 2018-м вылетели после 1/8 финала, а в 2022-м выиграли турнир. 

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Отметим, что с этого года на чемпионате мира появился дополнительный этап плей-офф – 1/16 финала. 

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