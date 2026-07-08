Шлем Айртона Сенны продали на аукционе

На аукционе Motorsport Icons Live Auction в Сильверстоуне с молотка был пущен один из гоночных шлемов, который Айртон Сенна использовал в 1992 году. Трёхкратный чемпион мира провёл в шлеме Shoei этапы в Великобритании, Венгрии и Бельгии, причём на «Хунгароринге» победил.

Шлем имеет многочисленные следы использования в гонках, включая сколы от камней и другие характерные черты. Детальное исследование и многочисленные фотосравнения подтвердили использование шлема Сенной во время трёх гонок 1992 года, при этом характерные следы износа и маркировка соответствуют гоночным изображениям того периода.

На внутренней стороне шлема сохранилась оригинальная производственная идентификационная этикетка с надписью: Production No A / MAR 1992 / Inspector: H. Takayama. На шлеме также имеется оригинальная этикетка Snell SA90 с серийным номером: SA 0025979.

Особое значение имеют модификации, внесенные специально для гонок, связанные с ограничениями на рекламу табачных изделий в Формуле 1 в некоторых странах в сезоне 1992 года. На гонках, включая Гран При Великобритании и Германии, командам требовалось изменять или скрывать спонсорскую рекламу табачных компаний с помощью заглушек или альтернативных наклеек.

Во время Гран При Германии 1992 года единственный раз в истории Формулы-1 бразилец, немец Михаэль Шумахер и британец Найджел Мэнселл вместе поднялись на подиум чемпионата мира. Организаторы торгов рассчитывали продать шлем за 80 000–120 000 фунтов стерлингов, но в итоге выручили 500 000 фунтов стерлингов, что составляет порядка 670 тысяч долларов.

Это не самый дорогой шлем Сенны, когда-либо проданный. Шлем, в котором Айртон выступал на Гран При Бельгии 1992 года и спас жизнь Эрика Комаса после аварии, был продан за 720 000 фунтов стерлингов (около 965 000 долларов) в апреле 2025 года.