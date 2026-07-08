Экс-пилот «Ф-1» отреагировал на слухи о переходе Ферстаппена в McLaren

Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Думаете, Ферстаппен хочет выступать с Норрисом? Очень некомфортная ситуация»
Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс отреагировал на слухи о переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Макларен» на место напарника Ландо Норриса.
«Вы действительно думаете, что Ферстаппен хочет выступать с Ландо Норрисом? Лично я вообще в это не верю. Я как гонщик посчитал бы такую ситуацию очень некомфортной. Кроме того, надо спросить себя, улучшишь ли ты свое положение, если променяешь «Ред Булл» на это. «Макларен» далек от того доминирования, которое было в 2024 и 2025 годах. Было потеряно много времени для разработок в аэротрубе и CFD, так что посмотрим, как будут меняться расклады. [Ферстаппен] хочет увидеть, как все будет развиваться в ближайшие месяцы. Если какой-то из соперников внезапно сделает большой шаг вперед благодаря обновлениям, это изменит всю картину. Вот почему нет причин принимать окончательное решение прямо сейчас», – отметил нидерландец в интервью De Telegraaf.
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Альберс также высказался о совместной работе Ферстаппена с руководителем «Ред Булл» Лораном Мекьесом:
«Есть хорошее предчувствие по поводу сотрудничества между Максом и Лораном. Лоран всегда говорит честно и не ходит вокруг да около. Он говорит все, не утаивая. Вот ключевой момент для сохранения Ферстаппена в «Ред Булл».
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