Чемпион "Ф-1" назвал команду, в которой хотел бы увидеть Ферстаппена

Чемпион Формулы-1 2009 года британец Дженсон Баттон рассказал, в какую бы команду хотел отправить 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл».

«Команда, в которую, если бы я был его менеджером, я бы хотел отправить Ферстаппена, — это, очевидно, «Мерседес», рядом с Кими [Антонелли] или рядом с Джорджем [Расселлом], в зависимости от того, кого из них они решат убрать ради Макса», — приводит слова Баттона издание Sky Sports.

Ферстаппен выступает в Формуле-1 с 2015 года, где сначала был за рулём «Торо Россо», а в течение 2016-го был переведён в «Ред Булл», где в дебютной гонке в команде на Гран-при Испании и одержал первую победу.