Алонсо рассказал, чем хочет заниматься после "Формулы-1"

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо заявил, что обновление машины Aston Martin на Гран При Венгрии не станет решающим фактором при принятии решения о продлении контракта, и рассказал о планах на будущее.

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Контракт испанца с Aston Martin истекает в конце сезона, а в паддоке продолжают ходить слухи: о продлении контракта с командой из Сильверстоуна, завершении карьеры и даже о возможном возвращении в Alpine.

Сам Алонсо неоднократно отмечал, что ещё не принял решение: