«Жду Ферстаппена». Алонсо рассказал, чем хочет заниматься после Формулы 1
Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо заявил, что обновление машины Aston Martin на Гран При Венгрии не станет решающим фактором при принятии решения о продлении контракта, и рассказал о планах на будущее.
Контракт испанца с Aston Martin истекает в конце сезона, а в паддоке продолжают ходить слухи: о продлении контракта с командой из Сильверстоуна, завершении карьеры и даже о возможном возвращении в Alpine.
Сам Алонсо неоднократно отмечал, что ещё не принял решение:
«Я ещё не знаю, что будет дальше. Даже если машина станет быстрой, могут быть другие причины, из-за которых я решу уйти. Но даже если обновление окажется не таким эффективным, команда может показать хороший план на следующий сезон или новую концепцию, которая убедит меня продолжить». Говоря о жизни после Формулы 1, Алонсо добавил: «Не знаю, чем займусь. Но у меня есть несколько целей в автоспорте. Я хочу выиграть ралли «Дакар», возможно, снова выступить в гонках на выносливость, особенно если Макс Ферстаппен решит ещё раз попробовать себя там. Даже если перестану гоняться, хотел бы остаться в Aston Martin в другой роли. За 26 лет в Формуле 1 я накопил огромный опыт и уверен, что могу быть полезен команде. Предпочту использовать этот опыт, а не сидеть дома и смотреть гонки по телевизору».
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