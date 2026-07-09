О’Уорд решил уйти с должности запасного в McLaren

Пато О’Уорд отказался от роли резервного пилота в «Ф-1»: «Я счастлив в «Индикаре», мне не нужно больше славы и денег»
Гонщик «Эрроу Макларена» в «Индикаре» Пато О’Уорд сообщил, что больше не будет резервным пилотом «Макларена» в «Формуле-1».
«Я благодарен за этот опыт и все, чему научился в мире «Формулы-1». И, естественно, управление этими машинами, особенно в последние годы, было чем-то невероятным – просто почувствовать, на что они способны. Но сейчас я на другой стадии жизни, и мне это уже безразлично. Ничто не мотивирует меня продолжать выполнять роль резервного пилота в «Формуле-1», ведь у меня все отлично в «Индикаре». Я люблю эту категорию. Здесь я хочу выступать. Мне не хочется управлять [болидом «Формулы-1»], поэтому я вежливо попросил освободить меня от всех обязанностей в «Формуле-1». [«Индикар» –] лучшая серия для борьбы на трассе. Вот и все. Наверное, у многих людей другое мнение. Но я тут счастлив. Мне не нужно больше славы. Мне не нужно больше денег. Я уже в том положении, которого и не мечтал достичь, когда был ребенком. Мне очень повезло», – признался мексиканец в подкасте Speed Street.
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