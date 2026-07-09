Босс Mercedes заявил, что не боится прогресса Ferrari

Тото Вольфф о скорости «Феррари»: «Нам нужно решать свои задачи – из-за поломок болида «Мерседес» потерял уже 75 очков»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, что скорость «Феррари» на Гран-при Великобритании не должна влиять на подход немецкой команды.
По словам Вольффа, «Мерседесу» нужно беспокоиться не о скорости конкурентов, а о решении своих проблем – в частности, добиться лучшей надежности болида.
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«Боюсь ли я «Феррари»? Нет. Но «Мерседесу» нужно сосредоточиться на себе, решать свои задачи. Из-за поломок болида «Мерседес» потерял уже 75 очков. При этом в «Феррари» сделали большой шаг вперед. Они сами считали, что на «Сильверстоуне» не будут конкурентоспособными. Однако на первом отрезке гонки они точно не уступали нам в темпе», – рассказал Вольфф.
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