$76.487.35

Тото Вольфф о скорости «Феррари»: «Нам нужно решать свои задачи – из-за поломок болида «Мерседес» потерял уже 75 очков»

Sports.ru

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, что скорость «Феррари» на Гран-при Великобритании не должна влиять на подход немецкой команды.

Босс Mercedes заявил, что не боится прогресса Ferrari
© Sports.ru

По словам Вольффа, «Мерседесу» нужно беспокоиться не о скорости конкурентов, а о решении своих проблем – в частности, добиться лучшей надежности болида.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
«Боюсь ли я «Феррари»? Нет. Но «Мерседесу» нужно сосредоточиться на себе, решать свои задачи. Из-за поломок болида «Мерседес» потерял уже 75 очков. При этом в «Феррари» сделали большой шаг вперед. Они сами считали, что на «Сильверстоуне» не будут конкурентоспособными. Однако на первом отрезке гонки они точно не уступали нам в темпе», – рассказал Вольфф.
Спортс: главные новости