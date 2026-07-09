Босс Mercedes заявил, что не боится прогресса Ferrari

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, что скорость «Феррари» на Гран-при Великобритании не должна влиять на подход немецкой команды.

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По словам Вольффа, «Мерседесу» нужно беспокоиться не о скорости конкурентов, а о решении своих проблем – в частности, добиться лучшей надежности болида.