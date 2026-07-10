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«Пустая трата гонки». Исак Хаджар – про Гран При Великобритании

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Гонщик Red Bull Racing Исак Хаджар признался, что был недоволен поведением своего автомобиля на Гран При Великобритании.

Пилот Red Bull остался недоволен выступлением в Сильверстоуне
© Red Bull Racing

«В этот раз у меня был просто отличный старт. Скорость на первых трёх кругах была очень хорошей, я следовал за Максом. А потом у меня вдруг резко упал темп. Я подумал, что может быть, это я что-то не так сделал с точки зрения работы с шинами. Я ехал на новом комплекте Hard, и у меня не было скорости. Я был очень озадачен. Мне сказали, что машину не загрузили. И как только мне сменили переднее крыло, на круге выхода из боксов я отыграл почти две секунды сразу. На самом деле, это была пустая трата гонки», — сказал Хаджар.
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