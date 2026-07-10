Менеджмент Ферстаппена выдвинул три требования руководству Red Bull

Менеджмент 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена выдвинул руководству «Ред Булл» три требования, которые должны быть соблюдены, если они хотят сохранить пилота в своей команде, о чём сообщили в издании Shiga Sports Japan.

По данным японских журналистов, эти требования были сформированы так:

1. Улучшение финансовых условий контракта.

2. Глубокие изменения в организационной структуре «Ред Булл».

3. Серьёзные изменения в техническом отделе, при которых руководитель Лоран Мекис и технический директор Пьер Ваше берут на себя прямую ответственность за обратную связь о машине и её обновлениях от Макса.