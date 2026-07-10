Экс-гонщик Баттон назвал ключевой фактор успеха Антонелли

Дженсон Баттон назвал ключевой фактор успеха Кими Антонелли
Чемпион мира Ф1 2009 года Дженсон Баттон считает, что одной из главных причин стремительного прогресса Кими Антонелли стала работа с гоночным инженером Питером Боннингтоном.
Именно Боннингтон ранее помогал завоёвывать титулы самому Баттону и Льюису Хэмилтону, а теперь работает с лидером сезона-2026.
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«Люди не понимают, насколько важны отношения между гонщиком и инженером. Боно оказывает на Кими очень хорошее влияние. У них отличное взаимопонимание, как когда-то было у меня и у Льюиса», — сказал Баттон. – Это тесное взаимодействие помогает ему быстрее адаптировать машину под свой стиль пилотирования. Что касается Джорджа… Кажется, машина немного ушла от того, что требуется его стилю пилотирования. Иногда нужно быть достаточно смелым, чтобы искать совершенно другие настройки». После пяти побед подряд Антонелли возглавил чемпионат, однако Расселл сократил отставание до 25 очков благодаря победе в Австрии и подиумам в Испании и Великобритании. Баттон подчеркнул, что успехи Антонелли нельзя объяснить только удачей: «Сначала казалось, что Кими просто везёт, потому что у Джорджа возникали проблемы. Но когда выигрываешь пять гонок подряд, понимаешь – это уже не удача. Он делает невероятную работу. Он получает удовольствие от происходящего. Для него всё ещё новое и захватывающее. Но ближе к концу сезона, когда до титула останется несколько гонок, психологическое давление возрастёт для них обоих».
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