Экс-гонщик Баттон назвал ключевой фактор успеха Антонелли

Чемпион мира Ф1 2009 года Дженсон Баттон считает, что одной из главных причин стремительного прогресса Кими Антонелли стала работа с гоночным инженером Питером Боннингтоном.

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Именно Боннингтон ранее помогал завоёвывать титулы самому Баттону и Льюису Хэмилтону, а теперь работает с лидером сезона-2026.