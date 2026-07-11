Алонсо — об обновлении «Астон Мартин»: работаем днём и ночью, чтобы сделать машину лучше
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что станет главным критерием успешности нового пакета обновлений команды на Гран-при Венгрии.
«Думаю, важно понимать, что выбранное нами направление и то время, которое мы потратили после Бахрейна, связаны с тем, что команда решила дождаться полноценного пакета обновлений и представить его тогда, когда он будет действительно готов. Мы не знали, произойдёт ли это на седьмой гонке, на двенадцатой или вообще в конце сезона. Но мы понимали одно: это наша отправная точка, и она нас не устраивает. Нам не хватает прижимной силы, мощности двигателя, эффективности коробки передач и многих других вещей. Поэтому нам нужно всё тщательно изучить, собраться и выработать чёткий план. Думаю, болельщики хотят видеть «Астон Мартин» победителем гонок и претендентом на чемпионский титул. Но я не думаю, что в этом году какие бы обновления мы ни привезли и какого бы прогресса ни добились, этого будет достаточно. Нам всё равно будет не хватать ещё одного пакета обновлений. Болельщики должны это понимать. Мы работаем днём и ночью, чтобы сделать машину лучше. Мы станем сильнее. Выиграем ли мы гонки? Нет, не в этом году. Это лишь первый шаг нашего плана. Он не может стать последним. Для меня важно уже в Венгрии почувствовать, что мы действительно понимаем слабые стороны машины и начинаем их устранять. Прежде всего речь идёт об аэродинамическом пакете обновлений, который станет первым. В этом году за рулём мы сталкиваемся с вполне конкретными проблемами, и если в Венгрии они будут устранены, а мы сможем использовать потенциал машины на максимум, тогда, думаю, у нас появится очень чёткое направление развития и хороший импульс на следующий сезон. Именно это для меня сейчас важнее всего», — приводит слова Алонсо портал GPblog.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости