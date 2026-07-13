Два мотогонщика погибли в результате аварии

Два мотогонщика погибли на автодроме в Брно во время гонки чемпионата Alpe Adria International Motorcycle Championship.

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32‑летний австриец Филипп Штайнмайр скончался на месте, а 43‑летнего румына Адриана Руса доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти его тоже не удалось.

Организаторы незамедлительно отреагировали на случившееся: все оставшиеся заезды уик‑энда были досрочно отменены.

О происшествии официально сообщил Европейский союз мотогонок (FIM Europe), представители которого выразили соболезнования родным и близким погибших спортсменов.