Главы команд "Ф-1" выразили доверие FIA по поводу изменения календаря

Руководители команд Формулы 1 выразили свою поддержку руководству и FIA в вопросе переноса гонок, несостоявшихся в апреле.

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Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии были отложены на неопределённый срок из-за начала вооружённого конфликта на ближнем востоке. Генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали дал понять, что этап в Бахрейне может быть проведён между Гран При Азербайджана 24-26 сентября и Гран При Сингапура 9-11 октября. Официальные изменения в календаре ещё не были опубликованы.

Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун:

«Мы будем рады сделать то, что в конечном итоге Стефано Доменикали и FIA нам скажут. Я думаю, у всех нас одна и та же задача. Наши спонсоры понимают, что календарь довольно большой, поэтому это на самом деле не представляет никаких коммерческих проблем».

Руководитель Ferrari Фредерик добавил:

«Честно говоря, я думаю, что мы все, команды, Формула 1 и FIA, в одной лодке. Мы все хотим участвовать в гонках снова и снова. Мы доверяем FIA и FOM по поводу календаря. Они усердно работают над поиском решений, и я действительно убеждён, что они делают всё возможное».

Управляющий директор Alpine Стив Нильсен сказал: