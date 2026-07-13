Ферстаппен высказался о своих последних результатах

Ферстаппен — о последних результатах: нужно познать дзен, чтобы сохранять оптимизм
28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о последних результатах.
«Нужно по-настоящему познать дзен, чтобы сохранять оптимизм с последними результатами, учитывая то, что снова произошло в прошлые выходные. Простите, но это так. После такого мне нужно было несколько дней, так сказать, чтобы перезагрузиться и настроиться заново. В команде все стараются изо всех сил. Я не виню в последних проблемах кого-то конкретного. Просто, очевидно, больно всем от того, что это происходит», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.
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