Хэмилтон рассказал, как Леклер воспользовался его настройками на ГП Великобритании
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») рассказал об успехе с настройками болида на Гран-при Великобритании.
«И что придаёт мне уверенности, так это то, что перед «Сильверстоуном» симулятор показывал, что мы должны начать с совершенно другого места в настройках, но я и мои инженеры решили остаться в том направлении, в котором мы обычно идём. Шарль начал этап в Англии с того, что было у него до этого, но симулятор говорил идти в другом направлении, а затем моя философия и направление, которое я выбрал, в конечном счёте оказались правильными, и он также выбрал эти настройки. Приятно видеть, что мои идеи, которые я продвигаю, окупаются, и нам нужно просто продолжать вносить изменения и продолжать давить. Нам нужно продолжать привозить обновления. Спа — это длинные прямые, но в конечном счёте я должен выступить лучше, чем в Сильверстоуне», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.
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