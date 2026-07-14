Red Bull не рассчитывает на победу в нынешнем году

Лоран Мекис: Red Bull не рассчитывает на победу в 2026 году
Руководитель команды Формулы 1 Red Bull Racing Лоран Мекис заявил, что австрийский коллектив не верит в возможность начать выигрывать гонки в сложном для команды сезоне 2026 года.
«Red Bull сейчас расплачивается за попытку отыграться в конце сезона 2025 года. Мы не рассчитываем на победу в 2026 году. Нет сомнений, что одного лишь обновления в Австрии будет недостаточно для этого», — приводит слова Лорана Мекиса RacingNews365.
Напомним, что после девяти первых этапов на счету Red Bull Racing только два подиума, завоёванные Максом Ферстаппеном — голландец стал третьим в Канаде и вторым в Австрии.
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