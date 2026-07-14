Марко отказался говорить о будущем Ферстаппена

В день, когда за руль болида Red Bull Racing RB22 сел француз Исак Хаджар, проводивший съёмочный день в Сильверстоуне, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, Йос Ферстаппен, а также менеджер голландца Раймонд Вермюлен провели в Амстердаме встречу с бывшим многолетним советником Red Bull Хельмутом Марко.

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«Этот визит был частным, если вы хотите об этом спросить. Понятия не имею, какие планы у Макса на 2027 год. Я больше не отвечаю за это. Может ли улучшение результатов Red Bull повлиять на Ферстаппена? Это тоже не мое дело. Вам нужно спросить Лорана Мекиса», — сказал Хельмут Марко GPBlog.

Снимок с трёхсторонней встречи в своём аккаунте опубликовал журналист нидерландского Telegraaf Эрик ван Харен, который при этом подчеркнул, что ничего о содержании этой встречи неизвестно.