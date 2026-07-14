"Формула-1" может отменить два этапа

Вооружённый конфликт на Ближнем Востоке сделал невозможным проведение апрельских гонок Формулы 1 в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые были отменены без замены в 2026 году. Сейчас под вопросом оказались и два финальных этапа, что ставит организаторов чемпионата мира в сложную ситуацию.

Возобновление боевых действий между Ираном и США препятствует проведению минимально допустимого количества гонок в 2026 году. Первоначально было запланировано 24 гонки, но с началом войны в Персидском заливе, инициированной США и Израилем 28 января, Гран При Бахрейна и Гран При Саудовской Аравии были отменены.

Формула 1 планировала официально объявить о возвращении Бахрейн в календарь между Гран При Сингапура и Гран При Азербайджана, но Соединённые Штаты усилили удары по Ирану, «чтобы ослабить его способность атаковать суда в проливах», на что Тегеран ответил ударами по американским базам в Иордании, Бахрейне и Кувейте, тем самым снова исключив возможное возвращение гонки в календарь.

Геополитическая нестабильность также поставила под вопрос завершение сезона Формулы 1. Хотя Гран При Катара и Гран При Абу-Даби пока остаются в календаре, но их проведение 29 ноября и 6 декабря находится под вопросом и напрямую зависит от обстановки в регионе. Окончательное решение о составе гонок на оставшуюся часть сезона должно быть принято не позднее Гран При Нидерландов.

Команды Формулы 1 против проведения сдвоенных этапов на одной и той же трассе, а найти новые автодромы для Гран При пока не удаётся. Просто отменять гонки также невозможно, поскольку владельцы чемпионата мира из Liberty Media и участники Формулы 1 обязаны провести 22 гонки за сезон-2026, а в противном случае их ждут серьёзные штрафы со стороны телевещателей и спонсоров.