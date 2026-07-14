В Honda поделились ожиданиями от этапа в Спа

Главный гоночный инженер «Хонды»: «Осталось две гонки, прежде чем будет представлен новый двигатель»
Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара напомнил перед Гран-при Бельгии, что японский производитель собирается представить новую версию силовой установки на этапе в Нидерландах.
«Осталось две гонки, прежде чем мы представим новый двигатель. Важно продолжить собирать информацию при использовании нынешней спецификации, чтобы получить данные о распределении мощности для будущих гонок, таких как в Монце, где тоже будут длинные прямые. В Спа самая длинная трасса в календаре – и это один из самых популярных треков среди пилотов и болельщиков. С точки зрения пилотажа это техничный автодром со сложными связками поворотов. Сочетание длинных прямых и высокоскоростных поворотов превращает эту трассу в крайне требовательную с точки зрения работы инженеров – и это касается как прогнозирования работы с газом, так и изучения распределения энергии на протяжении круга. Этот этап станет проверкой для производителей с точки зрения работы с электроэнергией. Нужно понять, как нам использовать мощность MGU-K на длинных прямых. Здесь весьма ограниченные возможности по накоплению энергии – даже с учетом длины трассы. Это только подчеркивает важность правильной работы с энергией. Кроме того, прямые в целом оказывают серьезную нагрузку на двигатель – причем с точки зрения не только производительности, но и надежности. Дополнительным фактором станет постоянно меняющаяся погода. В Сильверстоуне было сухо, так что Спа может стать первым этапам, когда мы проведем сессию в настоящих дождевых условиях. В случае с погодой может произойти что угодно», – сказал Орихара.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Спортс: главные новости
Главное сейчас