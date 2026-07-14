Норрис поделился мнением о напарниках в «Ф-1»

Ландо Норрис: «Из-за Пиастри вынужден выкладываться на полную как сумасшедший. Оскар крайне силен»
Пилот «Макларена» рассказал, как напарники повлияли на развитие его карьеры в «Ф-1».
«Все напарники сыграли определенную роль в моей карьере, ведь ты всегда чему-то учишься. Необязательно за счет хорошего, плохое тоже может многому научить. Это часть процесса становления более совершенным пилотом. Я очень многому научился у невероятного количества пилотов. Они все помогли мне стать лучшей версией себя, должен их всех поблагодарить. Если говорить о моих напарниках в «Ф-1», то в первых сезонах я выступал с [Карлосом] Сайнсом, дальше провел два года с [Даниэлем] Риккардо. Теперь выступаю с Оскаром [Пиастри], из-за которого вынужден выкладываться на полную как сумасшедший. Он крайне силен. (улыбается) Но именно это и нужно в «Формуле-1». Именно это позволило мне как пилоту и личности стать лучше – особенно в прошлом году», – сказал Норрис.
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