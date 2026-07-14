Фредерик Вассер: «С Хэмилтоном у меня нет такой же связи, как с Леклером»
Руководитель «Феррари» отметил особую связь с пилотом команды Шарлем Леклером.
«Я был очень близок со многими пилотами, но ничто не сравнится с той глубокой привязанностью, которую я испытываю к Шарлю. Нам не всегда нужно разговаривать друг с другом. Мы можем посмотреть друг на друга и все понять. С Льюисом [Хэмилтоном] все немного по-другому. Нас объединяет глубокое чувство доверия. Я знаю, что могу ему доверять, а он знает, что может доверять мне. Мы встретились 20 лет назад, но у нас нет такой же связи, как с Шарлем. Наши отношения [с Леклером] выходят за пределы профессиональной сферы», – рассказал Вассер в своей биографии.
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