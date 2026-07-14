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Пиастри — о форме «Макларена»: изменить бы смогли законы физики или другие двигатели

Чемпионат.com

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что команда практически исчерпала возможности для поиска дополнительной эффективности силовых установок.

Пиастри — о форме «Макларена»: изменить бы смогли законы физики или другие двигатели
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«Единственное, что могло бы действительно всё изменить, это законы физики или совершенно другие двигатели. Но, очевидно, ни того, ни другого не произойдёт. Мы проделываем колоссальный объём подготовки по работе с этими силовыми установками. Мы точно не приезжаем на трассу с мыслью: «Посмотрим, что получится». Мы проезжаем сотни кругов на симуляторе: я, Ландо [Норрис], тест-пилоты. Проводится огромное количество офлайн-моделирований, потому что сейчас именно силовая установка остаётся главным источником потенциального времени на круге. У нас есть довольно чёткое представление о том, какое решение будет оптимальным или, по крайней мере, максимально близким к оптимальному. Но невозможно просто взять и получить дополнительную энергию из воздуха, хотя именно этого нам всем и хотелось бы», — приводит слова Пиастри портал PlanetF1.
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