Ферстаппен обозначил главный вызов Red Bull

Четырёхкратный чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен считает, что Red Bull уже сделала несколько важных шагов вперёд, однако впереди команду ждёт самая сложная часть работы – ликвидировать оставшееся отставание и вновь начать бороться за победы.

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В сезоне-2026 Red Bull уступает Mercedes и Ferrari, а чаще всего ведёт борьбу с McLaren за статус третьей силы чемпионата. После Гран При Великобритании McLaren занимает третье место в Кубке конструкторов со 179 очками, тогда как Red Bull набрала 128.

По ходу сезона команда уже решила одну из важных проблем – снизила массу шасси. Обновления, дебютировавшие в Австрии, помогли болиду сделать шаг вперёд, а Ферстаппен тогда финишировал вторым.