Макс Ферстаппен обозначил главный вызов Red Bull в погоне за лидерами
Четырёхкратный чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен считает, что Red Bull уже сделала несколько важных шагов вперёд, однако впереди команду ждёт самая сложная часть работы – ликвидировать оставшееся отставание и вновь начать бороться за победы.
В сезоне-2026 Red Bull уступает Mercedes и Ferrari, а чаще всего ведёт борьбу с McLaren за статус третьей силы чемпионата. После Гран При Великобритании McLaren занимает третье место в Кубке конструкторов со 179 очками, тогда как Red Bull набрала 128.
По ходу сезона команда уже решила одну из важных проблем – снизила массу шасси. Обновления, дебютировавшие в Австрии, помогли болиду сделать шаг вперёд, а Ферстаппен тогда финишировал вторым.
«Конечно, есть шаги, которые сделать легче, – сказал Ферстаппен. – Но когда ты уже не так далеко позади, самый сложный этап – последний. Именно он позволяет снова бороться за победы. Я не знаю, получится ли это, но команда выкладывается на сто процентов и делает всё возможное, чтобы сделать машину быстрее. При этом мы понимаем, что остальные тоже постоянно привозят обновления. Поэтому нам нужно всё время находить ещё немного скорости, чтобы постепенно сокращать отставание».
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