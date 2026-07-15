Гюнтер Штайнер: McLaren пора повзрослеть и построить собственный двигатель
Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что McLaren должна перестать искать причины своих неудач в статусе клиентской команды Mercedes и задуматься о создании собственной силовой установки.
Ещё в начале сезона руководитель McLaren отмечал, что заводская команда Mercedes обладает значительно более глубоким пониманием нового двигателя, а поток информации оказался не таким, как ожидалось.
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«Отговорки ли это? Абсолютно да. McLaren – производитель автомобилей, так пусть строят собственный двигатель. Тогда исчезнут разговоры о том, что Mercedes получает лучший мотор. Когда что-то идёт не так, всегда виноват двигатель. С Renault были проблемы. С Honda были проблемы. Всегда находится что-то ещё. В какой-то момент нужно повзрослеть. У них для этого достаточно денег. Зак отлично умеет привлекать спонсоров. Вместо того чтобы просто складывать деньги в банк, пусть построят собственный двигатель. Это было бы серьёзным заявлением. И с коммерческой точки зрения тоже пошло бы на пользу бренду. Red Bull пошла по этому пути – и у них всё получается. Audi тоже решила создавать собственную силовую установку. Они не хотят покупать двигатель Ferrari, потому что хотят стоять на собственных ногах и чтобы их воспринимали всерьёз».
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