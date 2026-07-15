Штайнер: McLaren пора повзрослеть

Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что McLaren должна перестать искать причины своих неудач в статусе клиентской команды Mercedes и задуматься о создании собственной силовой установки.

© McLaren

Ещё в начале сезона руководитель McLaren отмечал, что заводская команда Mercedes обладает значительно более глубоким пониманием нового двигателя, а поток информации оказался не таким, как ожидалось.