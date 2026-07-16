Чемпион Ф-1 Норрис получит штраф в 10 позиций на Гран-при Бельгии — 2026
Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») получит штраф в 10 позиций на Гран-при Бельгии за установку обновлённого электрического блока «Мерседеса».
«Хотя блок электроники силовой установки, который мы установили в Японии и использовали на всех сессиях, начиная с Майами, работал надёжно, «Мерседес» с тех пор внедрила серию исправлений по надёжности для своих новых систем электроники силовой установки. Однако для того, чтобы воспользоваться этими улучшениями, мы должны получить штраф в виде потери 10 позиций на стартовой решётке на машину Ландо, чтобы установить новый блок. Мы решили сделать это в Бельгии, на трассе, где обгоны относительно более распространены, в отличие от двух следующих этапов в Венгрии и Зандворте. Теперь мы планируем использовать этот четвёртый блок электроники силовой установки до конца сезона, чтобы максимизировать надёжность и минимизировать спортивные штрафы для Ландо», — говорится в заявлении команды.
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