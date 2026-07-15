Шумахер предложил замену для Ферстаппена в Red Bull

«Был бы моим первым выбором». Ральф Шумахер предложил замену для Ферстаппена в «Ред Булл»
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что пилот «Хааса» британец Оливер Берман смог бы заменить четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в «Ред Булл».
«Да, если бы его вообще можно было заполучить, моим первым выбором, вероятно, был бы Оливер Берман, хотя есть фактор опыта. Если бы я не смог положиться на Хаджара… Но об этом я не могу судить со стороны, нужно больше данных. Очевидно, есть ещё Карлос Сайнс, хороший гонщик. Единственная проблема заключается, что он всё ещё не заявил о себе. И до того, как появятся какие-либо комментарии, сразу скажу – мне тоже нужно было доказывать, что я способен бороться за титул», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.
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