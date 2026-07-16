Пилот Ferrari надеется повторить успех Сильверстоуна

Шарль Леклер: Если я не выжму максимум в Спа, то дальше будет сложнее
Гонщик Ferrari Шарль Леклер рассказал, что на Гран При Бельгии хочет снова прочувствовать то, что он может выжать максимум из своего болида. Монегаск одержал победу на Гран При Великобритании и по его словам может снова побороться за лидерство.
«Лично я не особо сосредоточен на победе. Я лишь хочу попытаться снова почувствовать, что извлекаю максимум из этой машины. Если я этого не сделаю, то дальше может быть сложнее. Вся команда очень старается, чтобы бороться и бросить вызов Mercedes. Мы ожидали очень трудных выходных в Сильверстоуне и ещё более трудных выходных в Спа. Учитывая, что мы выиграли в Сильверстоуне, возможно, мы немного ближе к лидерству, чем изначально думали. Но это ещё предстоит доказать, и для этого нам также нужно понять, почему это были хорошие выходные по сравнению с нашими ожиданиями. Так что мы сконцентрируемся на всём этом. Но лично я не буду думать о том, чтобы просто победить, потому что это будет неправильный подход. Я просто сосредоточусь на процессе, чтобы лучше почувствовать эту машину», — сказал Леклер.
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