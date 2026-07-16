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Шарль Леклер: Если я не выжму максимум в Спа, то дальше будет сложнее

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Гонщик Ferrari Шарль Леклер рассказал, что на Гран При Бельгии хочет снова прочувствовать то, что он может выжать максимум из своего болида. Монегаск одержал победу на Гран При Великобритании и по его словам может снова побороться за лидерство.

Пилот Ferrari надеется повторить успех Сильверстоуна
© Ferrari

«Лично я не особо сосредоточен на победе. Я лишь хочу попытаться снова почувствовать, что извлекаю максимум из этой машины. Если я этого не сделаю, то дальше может быть сложнее. Вся команда очень старается, чтобы бороться и бросить вызов Mercedes. Мы ожидали очень трудных выходных в Сильверстоуне и ещё более трудных выходных в Спа. Учитывая, что мы выиграли в Сильверстоуне, возможно, мы немного ближе к лидерству, чем изначально думали. Но это ещё предстоит доказать, и для этого нам также нужно понять, почему это были хорошие выходные по сравнению с нашими ожиданиями. Так что мы сконцентрируемся на всём этом. Но лично я не буду думать о том, чтобы просто победить, потому что это будет неправильный подход. Я просто сосредоточусь на процессе, чтобы лучше почувствовать эту машину», — сказал Леклер.
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