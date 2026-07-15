«На что жаловаться?» Монтойя — о нежелании Ферстаппена давать гарантии «Ред Булл»
Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о ситуации вокруг будущего четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. По словам колумбийца, руководство «Ред Булл» недовольно тем, что нидерландец до сих пор не подтвердил намерение остаться в команде, несмотря на все усилия по его удержанию.
«Говорят, что сын [Дитриха] Матешица недоволен Максом, потому что тот до сих пор не подтвердил, что останется в команде. «Ред Булл» даёт ему всё возможное помимо зарплаты, учитывая всё, что команда сделала для него, там считают раздражающим, что он не хочет взять на себя обязательства по будущему. С другой стороны, «Ред Булл» делает всё возможное, чтобы Макс остался. Очевидно, в команде все хотят сохранить его. Мне кажется, Макс таким образом пытается оказать давление на команду, чтобы она продолжала максимально активно работать над машиной и её развитием. Но если посмотреть, какой путь «Ред Булл» прошёл с начала сезона и где команда находится сейчас, пожалуй, именно их болид добился наибольшего прогресса среди всех. Так на что тогда жаловаться?» — сказал Монтойя в своём подкасте MontoyAS.
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