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Фото: реакция Дэвида Бекхэма на гол Англии в ворота Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Чемпионат.com

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм эмоционально отпраздновал гол нападающего Энтони Гордона в ворота сборной Аргентины в полуфинале чемпионата мира — 2026. Команды играют в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра матч обслуживает Исмаил Эльфат (Остин, США). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фото: реакция Дэвида Бекхэма на гол Англии в ворота Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
© Чемпионат.com

Счёт в матче был открыт на 55-й минуте. В трансляцию попала эмоциональная реакция на забитый мяч экс-футболиста, а ныне президента «Интер» Майами, который присутствует на стадионе.

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Победитель полуфинала сыграет в главном матче турнира с Испанией, которая днём ранее одолела Францию (2:0). Проигравшая команда поборется за бронзовые медали. Обе игры запланированы на 19 июля.

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