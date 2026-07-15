Фото: реакция Дэвида Бекхэма на гол Англии в ворота Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм эмоционально отпраздновал гол нападающего Энтони Гордона в ворота сборной Аргентины в полуфинале чемпионата мира — 2026. Команды играют в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра матч обслуживает Исмаил Эльфат (Остин, США). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Счёт в матче был открыт на 55-й минуте. В трансляцию попала эмоциональная реакция на забитый мяч экс-футболиста, а ныне президента «Интер» Майами, который присутствует на стадионе.

Победитель полуфинала сыграет в главном матче турнира с Испанией, которая днём ранее одолела Францию (2:0). Проигравшая команда поборется за бронзовые медали. Обе игры запланированы на 19 июля.