Агентство Ферстаппена подписало контракт с юниором McLaren

Дрис ван Лангендонк подписал контракт с Verstappen Racing, получив поддержку менеджмента четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

При этом 15-летний бельгийский гонщик продолжит сотрудничество с McLaren и останется участником программы развития пилотов британской команды, а менеджмент Ферстаппена будет помогать ему в продвижении в младших «формулах».

Карьера бельгийского гонщика, родившегося в Зольдере, стремительно развивается. До перехода в «формулы» он выиграл семь титулов в картинге. В прошлом году Дрис дебютировал в британской Формуле 4 и сразу завоевал поул и победу, а также выиграл Formula Winter Series, одержав девять побед в пятнадцати гонках.

В 2026-м Дрис ван Лангендонк выступает в британской Формуле 4 за Rodin Motorsport и лидирует в личном зачёте.

Макс Ферстаппен: «Меня впечатляет, насколько быстро Дрис прогрессировал на протяжении своей карьеры, а также талант, который он демонстрировал и в картинге, и на первых этапах выступлений в гонках «формул».

Познакомившись с Дрисом и его семьёй, я убедился, что у него есть всё необходимое, чтобы в будущем стать отличным гонщиком. Поэтому моя команда менеджеров и я сам будем помогать Дрису в достижении главной цели – Формулы 1. В этом нам также поможет симулятор Verstappen Racing Pro Simulation».