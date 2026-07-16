Менеджер Ферстаппена прокомментировал слухи об уходе гонщика из Red Bull

Менеджер Ферстаппена поставил точку в слухах об уходе из Red Bull
Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен опроверг слухи о возможном уходе четырехкратного чемпиона мира Формулы 1 из Red Bull Racing, заявив, что нидерландец намерен выполнить действующий контракт с командой до конца.
В последние недели разговоры о будущем Ферстаппена заметно усилились на фоне непростого сезона Red Bull Racing. После 11 лет в системе команды из Милтон-Кинса нидерландский гонщик проводит, пожалуй, самый сложный сезон с момента своего перехода в основной состав в 2016 году.
«Об этом сейчас много пишут. Но правда в том, что Макс хочет выступать за Red Bull до конца карьеры. У него контракт до конца 2028 года, и он намерен его выполнить», — сказал Вермюлен австрийскому изданию OE24.
Менеджер также прокомментировал пункт в контракте, который позволяет Ферстаппену досрочно расторгнуть соглашение при определенных условиях.
«Само существование этого пункта вовсе не означает, что мы собираемся им воспользоваться. Такая возможность была и в предыдущие годы, но мы этого не сделали», – сказал Вермюлен.
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