Менеджер Ферстаппена прокомментировал слухи об уходе гонщика из Red Bull

Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен опроверг слухи о возможном уходе четырехкратного чемпиона мира Формулы 1 из Red Bull Racing, заявив, что нидерландец намерен выполнить действующий контракт с командой до конца.

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В последние недели разговоры о будущем Ферстаппена заметно усилились на фоне непростого сезона Red Bull Racing. После 11 лет в системе команды из Милтон-Кинса нидерландский гонщик проводит, пожалуй, самый сложный сезон с момента своего перехода в основной состав в 2016 году.

«Об этом сейчас много пишут. Но правда в том, что Макс хочет выступать за Red Bull до конца карьеры. У него контракт до конца 2028 года, и он намерен его выполнить», — сказал Вермюлен австрийскому изданию OE24.

Менеджер также прокомментировал пункт в контракте, который позволяет Ферстаппену досрочно расторгнуть соглашение при определенных условиях.