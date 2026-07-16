Штайнер не верит в титул Хэмилтона

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что Льюису Хэмилтону не удастся выиграть свой рекордный восьмой чемпионский титул в нынешнем сезоне.

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По мнению Штайнера, Хэмилтон сможет бороться за победы, но победить соперников из «Мерседеса» на дистанции всего чемпионата ему не удастся.