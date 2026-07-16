Гюнтер Штайнер не верит в титул Хэмилтона: «Мерседес» слишком силен»
Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что Льюису Хэмилтону не удастся выиграть свой рекордный восьмой чемпионский титул в нынешнем сезоне.
По мнению Штайнера, Хэмилтон сможет бороться за победы, но победить соперников из «Мерседеса» на дистанции всего чемпионата ему не удастся.
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«Я считаю, что «Мерседес» слишком силен. Тем не менее, если в распоряжении Льюиса Хэмилтона будет подходящая машина, он все равно сможет бороться за самые высокие места. Этого у него никто не отнимет, придаст ему дополнительный импульс. При этом, чем сильнее «Феррари» будет концентрироваться на Хэмилтоне, тем сложнее ситуация будет становиться для Леклера. Который, как мы видели на «Сильверстоуне», никак не медленнее Льюиса», – рассказал Штайнер.
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