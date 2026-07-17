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«Все деньги – там». Марко ответил, почему Ферстаппен не уйдет из Ф1

autosport.com.ru

Несмотря на продолжающиеся слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена из Red Bull уже после нынешнего сезона, Хельмут Марко считает, что четырёхкратный чемпион мира останется в Формуле 1 как минимум до окончания своего действующего контракта, рассчитанного до конца 2028 года.

Марко ответил, почему Ферстаппен не уйдет из "Ф-1"
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В интервью австрийской газете Krone Марко назвал главную задачу команды:

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«Самое важное – дать Максу машину, способную бороться за победы. Как это было в Монако или Австрии. В Сильверстоуне они снова сильно отстали. Просто нужно вернуть стабильность. Настоящие гонки с двигателями V8 должны начаться в 2030-2031 годах. Максу нужно продержаться до этого момента. Другие серии? Все деньги находятся именно в Формуле 1. Поэтому я предполагаю, что даже после окончания контракта с Red Bull в 2028 году мы всё равно увидим Макса в королевских гонках».
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