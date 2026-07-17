Футболист «Спартака» посвятил номер Алонсо

Двукратному чемпиону мира Формулы 1 Фернандо Алонсо выразили дань уважения и поддержки в московском футбольном клубе «Спартак». Новичок знаменитой команды посвятил свой номер испанскому гонщику.

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Новый защитник «Спартака» Виктор Парада выбрал 33-й игровой номер. Казалось бы, причём тут Алонсо, который никогда не выступал под этим номером в Ф1?

«Фернандо много лет не может одержать свою 33-ю победу. Этот номер – дань уважения и поддержка», – рассказали в пресс-службе «Спартака».

Свою последнюю, 32-ю победу Алонсо одержал в мае 2013 года – на домашнем этапе в Барселоне. С тех пор он был ближе всего к успеху в дождевых гонках в Венгрии-2014 и Монако-2023, где оба раза финишировал вторым.