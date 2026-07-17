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Ральф Шумахер: Леклер должен обыгрывать Хэмилтона, если хочет быть лидером Ferrari

autosport.com.ru

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что Шарль Леклер должен выигрывать внутрикомандную борьбу у Льюиса Хэмилтона, если действительно хочет быть долгосрочным лидером Ferrari.

Шумахер: Леклер должен обыгрывать Хэмилтона
© autosport.com.ru

После уверенной победы над Хэмилтоном в дебютном для британца сезоне в составе Скудерии ситуация изменилась. В 2026 году семикратный чемпион быстрее адаптировался к автомобилю нового поколения, а Ferrari всё чаще прислушивается именно к его технической обратной связи. Сейчас Хэмилтон занимает третье место в чемпионате, тогда как Леклер уступает напарнику уже 39 очков.

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Шумахер убеждён, что для Леклера наступил важный момент:

«Больше никаких оправданий быть не может. Да, оба они гонщики высочайшего уровня. Но Леклер обязан побеждать Хэмилтона. Так и должно быть. Он подписал долгосрочный контракт и считается будущим Ferrari. Он сам это прекрасно понимает. Именно поэтому он настолько самокритичен. За это его можно только уважать. Фред Вассёр считает, что временами Шарль слишком жёстко себя оценивает. Но посмотрим, что будет дальше. Иногда с гонщиками происходит именно так: долго не получается найти общий язык с машиной, а потом внезапно что-то щёлкает. Ты случайно входишь в поворот немного иначе и понимаешь: "Вот так гораздо лучше". После этого меняется стиль пилотирования. Мне очень хочется увидеть настоящую борьбу между двумя пилотами Ferrari. Всегда любопытно наблюдать за их реакцией, за выражением лиц, когда они стоят рядом после гонки и дают интервью. Такие детали тоже многое говорят».
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