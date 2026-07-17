Шумахер: Леклер должен обыгрывать Хэмилтона

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что Шарль Леклер должен выигрывать внутрикомандную борьбу у Льюиса Хэмилтона, если действительно хочет быть долгосрочным лидером Ferrari.

© autosport.com.ru

После уверенной победы над Хэмилтоном в дебютном для британца сезоне в составе Скудерии ситуация изменилась. В 2026 году семикратный чемпион быстрее адаптировался к автомобилю нового поколения, а Ferrari всё чаще прислушивается именно к его технической обратной связи. Сейчас Хэмилтон занимает третье место в чемпионате, тогда как Леклер уступает напарнику уже 39 очков.

Шумахер убеждён, что для Леклера наступил важный момент: