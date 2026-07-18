Антонелли возглавил протокол третьей практики Гран‑при Бельгии «Формулы‑1»

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов Гран‑при Бельгии «Формулы‑1».

19‑летний итальянец в своей быстрейшей попытке проехал круг за 1 минуту 45,990 секунды. Второе время показал действующий чемпион мира Ландо Норрис из «Макларена» (+0,139 секунды), тройку лидеров замкнул четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл», +0,148).

Льюис Хэмилтон («Феррари»), показавший пятое время, разбил машину на выходе из 13‑го поворота под конец квалификации.

Квалификация на автодроме в Спа пройдет позже в субботу, начало — в 17:00 мск.