Антонелли возглавил протокол третьей практики Гран‑при Бельгии «Формулы‑1», Хэмилтон разбил машину
Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов Гран‑при Бельгии «Формулы‑1».
19‑летний итальянец в своей быстрейшей попытке проехал круг за 1 минуту 45,990 секунды. Второе время показал действующий чемпион мира Ландо Норрис из «Макларена» (+0,139 секунды), тройку лидеров замкнул четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл», +0,148).
Льюис Хэмилтон («Феррари»), показавший пятое время, разбил машину на выходе из 13‑го поворота под конец квалификации.
Квалификация на автодроме в Спа пройдет позже в субботу, начало — в 17:00 мск.
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