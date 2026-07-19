Англия в упорной борьбе завоевала бронзу чемпионата мира по футболу. В матче со сборной Франции команды забили десять голов

Сборная Англии одержала победу над национальной командой Франции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь с 18 на 19 июля на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Матч завершился победой англичан со счетом 6:4.

Команды забили десять мячей на двоих

Главные тренеры команд Дидье Дешам и Томас Тухель сделали по семь изменений в основе по сравнению с полуфиналом. Сборная Англии забила уже на третьей минуте первым ударом — отличился Деклан Райс. На 18-й минуте преимущество увеличил защитник Эзри Конса. На 37-й минуте французы опять пропустили контратаку соперника: забил полузащитник Букайо Сака. Он же оформил дубль на первой добавленной к первому тайму минуте. Таким образом, после первого тайма англичане вели у французов со счетом 4:0.

На четыре гола тренер сборной Франции отреагировал четырьмя заменами, выпустив основных на этом чемпионате мира – Дембеле, Баркола, Юпамекано и Диня. Уже на 48-й минуте сократил отставание нападающий Киллиан Мбаппе. Затем на 54-й минуте забил Барколя, а на 66-й минуте сделал дубль Мбаппе.

Франция была близка к камбэку, однако на 87-й минуте в ворота команды был назначен пенальти, который реализовал Сака, и англичане вновь вышли вперед. На шестой добавленной минуте французы забили еще один мяч, но окончательную точку во встрече установил полузащитник Джуд Беллингем, забив десятый гол.

Обе команды до полуфинала не потерпели ни одного поражения

Англия на групповом этапе мундиаля-2026 победила Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), а также сыграла вничью с Ганой (0:0), обеспечив себе первое место в группе. В 1/16 финала англичане обыграли Демократическую Республику Конго (2:1), в 1/8 финала одолели хозяйку турнира Мексику (3:2), а в четвертьфинале в дополнительное время победили Норвегию (2:1). В полуфинале англичане проиграли Аргентине со счетом 2:1.

Франция шла по турниру без потери очков. В группе с Сенегалом, Норвегией и Ираком трехцветные взяли девять очков из девяти, после чего в 1/16 финала разгромили Швецию (3:0), затем с минимальным счетом победили Парагвай (1:0) и уверенно обыграли Марокко (2:0). Команда вылетела в полуфинале, проиграв сборной Испании — 0:2.

Перед началом матча французы считались фаворитами

Аналитики называли Францию фаворитом: победа команды в основное время шла за коэффициент 1,90, что соответствовало примерно 50 процентам вероятности. На успех Англии давали 3,90, на ничью — 4,00. Если брать итог матча с учетом дополнительного времени и пенальти, Франция тоже впереди — 1,50 против 2,60 на Англию.

Букмекеры ожидали результативную игру: тотал больше 2,5 мяча был оценен коэффициентом 1,58, а вариант «обе забьют» также шел за 1,58.

Тренер сборной Франции ушел в отставку

О решении Дешама сообщила Федерация футбола Франции. Он работал с командой с 2012 года. Под руководством Дешама трехцветные стали чемпионами мира, вице-чемпионами Европы и победителями Лиги наций УЕФА.

Ожидается, что сборную Франции возглавит Зинедин Зидан. Француз не работал тренером на протяжении пяти лет после того, как в 2021-м покинул мадридский «Реал».