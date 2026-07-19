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Ван Хупен разбил болид в основной гонке «Ф-2» в Бельгии. Инцидент вызвал красный флаг

Sports.ru

Пилот «Трайдента» Лауренс ван Хупен потерял контроль над машиной в 7-м повороте в Спа и врезался в стену.

Ван Хупен разбил болид в основной гонке «Ф-2» в Бельгии. Инцидент вызвал красный флаг
© соцсети «Формулы-2»

В результате аварии основную гонку «Ф-2» прервали красным флагом. На данный момент заезд возобновился.

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