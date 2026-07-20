Пилот Cadillac пошутил, что Антонелли должен купить ему ужин

Боттас пошутил, что Антонелли должен купить ему ужин после победы на Гран-при Бельгии
Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас с юмором прокомментировал эпизод Гран-при Бельгии, который мог повлиять на борьбу за победу. Финн пропустил лидеров на круг, после чего гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сумел приблизиться к болиду «Феррари» Шарля Леклера и вскоре вышел вперёд.
«Они приближались очень быстро, так что это стало для меня полной неожиданностью. Не знаю, сыграло ли это какую-то роль. Он [Шарль Леклер] после этого всё-таки смог выйти вперёд? Кими теперь может угостить меня ужином… Думаю, сегодняшняя гонка ещё раз показала наши нынешние проблемы. Нам по-прежнему не хватает надёжности, но есть и другая серьёзная трудность — высокий износ шин. На этой трассе это особенно заметно из-за скоростных поворотов. Нам не хватает прижимной силы на высокой скорости, из-за чего машина начинает скользить, а шины быстро деградируют. Так что нам ещё определённо есть над чем работать», — приводит слова Боттаса издание Motorsport.
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