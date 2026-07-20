Гонщик McLaren жестко раскритиковал регламент "Ф-1"

«Просто отстой». Оскар Пиастри жестко раскритиковал регламент Ф1
Гонщик McLaren Оскар Пиастри жестко раскритиковал технический регламент Формулы 1 2026 года, заявив, что решающая роль электрической составляющей силовой установки превращает гонки в «очень плохое зрелище».
Новые правила, при которых мощность силовой установки почти поровну распределена между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью, уже вызвали немало критики со стороны пилотов. Однако, по словам гонщика британской команды, главная проблема заключается даже не в этом, а в чрезвычайной сложности работы современных силовых установок.
Наиболее заметно проблема проявилась на длинных прямых Спа-Франкоршама, где Пиастри, как и ряд других гонщиков, жаловался на серьезную потерю максимальной скорости. Австралиец не стал скрывать своего отношения к происходящему.
«Это просто отстой. По-другому и не скажешь. И я точно был не единственным, кто жаловался на это. Знаю, что у Джорджа Рассела такие проблемы были весь этот уик-энд, да и, возможно, в предыдущие пару этапов тоже. Судя по разговорам с другими гонщиками, ситуация у многих похожая. Когда результаты квалификации зависят от того, как сработает компьютер, а не от действий пилота, это очень плохой способ проводить гонки. Конечно, в Спа эта проблема проявляется особенно сильно. Но когда после квалификации смотришь телеметрию и видишь, что во всех поворотах ты едешь на уровне своего напарника, а к финишу круга уступаешь ему две десятые только из-за прямых, ощущения, мягко говоря, неприятные. И проблема не только у команд с двигателями Mercedes HPP. Насколько я понимаю, с похожими трудностями сталкиваются и другие производители силовых установок. Так что это не исключительно наша история. Современные двигатели стали настолько сложными, что чувствительны буквально ко всему. Даже то, как ты проедешь круг выезда из боксов, может повлиять на их работу. Честно говоря, такой подход к гонкам выглядит очень странно», – сказал Пиастри после финиша в Спа.
Рассуждая о перспективах улучшения ситуации после изменения регламента в 2027 году, австралиец сказал:
«Изменения в расходе топлива и сокращение доли электрической мощности сами по себе не решат эту проблему. Всё упирается в калибровку двигателя и в то, как программное обеспечение управляет силовой установкой. Эти особенности уже заложены в конструкции нынешних моторов. Со временем ситуация станет лучше — по мере того как производители будут лучше понимать свои двигатели. И повторюсь, это касается не только нас или Mercedes. Судя по разговорам с другими пилотами, подобные проблемы есть у всех производителей. Но сам факт, что вообще приходится с этим сталкиваться, очень раздражает. И не только меня».
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