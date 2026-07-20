В Red Bull ответили на заявление Mercedes

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис согласился с неожиданным заявлением Тото Вольфа о том, что Mercedes располагает сильнейшей силовой установкой в Формуле 1. По словам француза, преимущество моторов немецкий марки особенно хорошо было заметно на длинных прямых Спа-Франкоршама.

После Гран При Бельгии глава Mercedes ,комментируя проблемы Джорджа Расселла с нехваткой мощности, заявил, что, несмотря на эти сбои, именно «трехлучевая звезда» располагает лучшей силовой установкой в чемпионате.

«У всех машин Mercedes были проблемы с мощностью на прямых, и именно это сильно помешало Джорджу. Это полностью наша ответственность. Но мы делаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию. При этом у нас самая мощная силовая установка в Формуле 1», — сказал Вольф.

Это заявление вызвало вопросы, поскольку ранее FIA в рамках системы ADUO признала самым мощным двигатель Red Bull, из-за чего австрийский производитель лишился возможности дорабатывать двигатель внутреннего сгорания по ходу сезона.

«Думаю, Тото прав. Я тоже считаю, что у них самая мощная силовая установка, – говорит Лоран Мекис. — В этот уик-энд у них вновь было заметное преимущество на прямых. И это не первый такой случай — в большинстве гонок они быстрее нас именно на прямых. Просто в Спа эта разница проявилась особенно сильно из-за особенностей трассы. Посмотрим, что будет дальше. Как вы сказали, через неделю в Будапеште завершится второй период оценки. Тогда и увидим, как будет развиваться ситуация».

Система ADUO, напомним, оценивает только эффективность двигателя внутреннего сгорания, тогда как Вольф, вероятно, говорил о силовой установке в целом, включая электрическую часть.