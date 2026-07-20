Рассел продолжает критиковать Mercedes

Пилот Mercedes Джордж Рассел раскритиковал команду после схода на первом круге Гран При Бельгии. По словам британца, причиной инцидента с Льюисом Хэмилтоном стал не столько сам контакт, сколько очередной технический сбой, из-за которого его машина практически лишилась мощности на прямой.

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На старте гонки Рассел удачно прошёл первый поворот и оказался позади Макса Ферстаппена. Однако затем, как утверждает британец, силовая установка не смогла восстановить заряд батареи.

«Я хорошо стартовал и отлично прошёл первый поворот, оказавшись сразу за Ферстаппеном. Но по какой-то причине батарея не начала заряжаться после первого поворота. На выходе из него уровень заряда уже был ниже 35%. Из-за этого возникли проблемы с турбиной, и я практически потерял мощность. К вершине «Красной воды» заряд батареи был уже нулевым. Честно говоря, это было опасно. Три машины объехали меня как стоячего. Я вообще не должен был оказаться в такой ситуации, и именно это меня злит больше всего! А столкновение с Льюисом, на мой взгляд, было обычным гоночным инцидентом», — сказал Рассел.

Несмотря на то что стюарды наказали Хэмилтона пятисекундным штрафом, пилот Mercedes не стал обвинять бывшего напарника.

«Он не сделал этого специально. Возможно, вина была больше на нём, чем на мне, но ничего безрассудного он не совершал. Такое иногда случается в гонках. Меня больше всего раздражает то, что я вообще оказался в этой ситуации. После первого поворота я был в отличной позиции и собирался бороться с двумя машинами впереди. Вместо этого меня просто прошли сразу три соперника».

Расселл отметил, что подобные технические проблемы преследуют его практически на каждом этапе сезона. При этом нынешний сбой отличался от предыдущих.

«На этот раз проблема была совершенно другой. Но что-то происходит буквально на каждой гонке. Я уже перестал расстраиваться. Когда это случается так часто, просто привыкаешь».

После схода Расселла и победы Кими Антонелли отставание британца от напарника в личном зачёте чемпионата увеличилось до 50 очков.