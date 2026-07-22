Валентино Росси объяснил, почему болеет за Антонелли, а не за Ferrari
Девятикратный чемпион мира по мотогонкам, легенда MotoGP Валентино Росси признался, что в борьбе за титул в Формуле 1 2026 году будет болеть не за Ferrari, а за гонщика Mercedes Кими Антонелли.
Несмотря на культовый статус Скудерии в Италии, Росси признался, что прежде всего поддерживает талантливых гонщиков. С Антонелли его связывает давняя дружба: они вместе тренируются зимой, и молодой итальянский пилот нередко приезжает на знаменитое ранчо Росси в Тавулье.
«Вы сами понимаете, что Ferrari значит для Италии — это практически религия. Но в первую очередь я болельщик гонщиков, поэтому сейчас поддерживаю Кими. Антонелли невероятно талантлив и очень быстр. За последние 70 лет у Италии не было пилота, способного выиграть чемпионат Формулы 1, поэтому такой успех стал бы по-настоящему особенным», — приводит слова Росси издание Formula Passion.
В нынешнем сезоне Антонелли одержал уже шесть побед в десяти гонках и уверенно лидирует в чемпионате, тогда как пилоты Ferrari Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер выиграли по одной гонке.
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