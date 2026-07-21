В Mercedes исключили применение командной тактики

Глава Mercedes Тото Вольф заявил, что Mercedes не будет отдавать приоритет одному из пилотов в чемпионате мира после победы Кими Антонелли на Гран При Бельгии и схода Джорджа Расселла уже на первом круге.

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Победа в Спа позволила Антонелли вновь укрепить лидерство в чемпионате. Теперь он опережает семикратного чемпиона мира Хэмилтона на 45 очков, а преимущество над напарником по Mercedes Расселом составляет уже 50 баллов. При этом команда из Брэкли сохраняет серьёзный запас в Кубке конструкторов — 358 очков против 285 у Ferrari.

Вольф не стал отрицать, что после ситуации на Гран При Испании, где противостояние Рассела и Антонелли помогло Хэмилтону одержать первую победу за Ferrari, Mercedes пересмотрела подход к командной работе.

«После того, что произошло в Барселоне, наша задача — не терять время в борьбе друг с другом. Мы не хотим таких ситуаций, когда Ferrari или Red Bull оказываются рядом и мы теряем победу, как это произошло в Испании», — рассказал Вольф

Тем не менее руководитель Mercedes подчеркнул, что команда не собирается лишать одного из пилотов заслуженной победы ради другого.