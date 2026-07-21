Марко рассказал, что обсуждает с Ферстаппеном вместо гонок

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что во время неудачных для команды периодов они с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном нередко обсуждают не гонки, а своих домашних питомцев.

«Он уже четырёхкратный чемпион, так что мои советы ему уже не нужны. Мы время от времени общаемся, иногда созваниваемся. Но когда машина недостаточно конкурентоспособна, говорим о наших котах. Мой постоянно писает по всему дому. У Макса тоже есть кот, и он делает то же самое!» — приводит слова Марко французское издание AutoHebdo.

Напомним, на прошедшем Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен финишировал третьим.