Марко рассказал, что обсуждает с Ферстаппеном вместо гонок

Хельмут Марко признался, что обсуждает с Ферстаппеном котов вместо гонок
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что во время неудачных для команды периодов они с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном нередко обсуждают не гонки, а своих домашних питомцев.
«Он уже четырёхкратный чемпион, так что мои советы ему уже не нужны. Мы время от времени общаемся, иногда созваниваемся. Но когда машина недостаточно конкурентоспособна, говорим о наших котах. Мой постоянно писает по всему дому. У Макса тоже есть кот, и он делает то же самое!» — приводит слова Марко французское издание AutoHebdo.
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Напомним, на прошедшем Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен финишировал третьим.
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