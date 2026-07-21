Бен Сулайем признал ошибки ФИА при подготовке регламента "Ф-1"

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем признал, что при подготовке технического регламента Формулы-1 на сезон 2026 года были допущены ошибки. Заявление прозвучало после критики со стороны пилотов по итогам Гран-при Бельгии.

«Мы тоже совершаем ошибки. У нас тоже бывают пробелы в регламенте. Мы всегда готовы признать это и исправить подобные ошибки. Если посмотреть на гонки в начале года, можно увидеть, что борьбы было недостаточно. Теперь она появилась. ФИА вмешалась, изучила всю информацию и рассмотрела все жалобы. В конечном счёте необходимо учитывать мнение поставщиков силовых установок и автопроизводителей. Для принятия решения необходимо квалифицированное большинство — четыре голоса из шести. Также требуется согласие команд, чтобы автоспорт оставался конкурентным и справедливым», — приводит слова бен Сулайема Nextgen-Auto.