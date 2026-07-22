Льюис Хэмилтон нацелился на победу на Гран При Венгрии
Гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон рассчитывает оставить позади непростой этап в Спа и побороться за победу на Гран При Венгрии.
«Надеюсь, мы будем конкурентоспособными. Прежде всего мне самому нужно провести следующий уик-энд так, как я умею. В Будапеште я должен показать свой максимум», — приводит слова Хэмилтона портал RacingNews365.
Несмотря неудачу в Спа, Хэмилтон положительно оценивает свой второй сезон в Ferrari. В этом году он уже одержал дебютную победу в составе Скудерии, а прогресс команды считает очевидным.
«Это очень обнадёживает. Команда принимает отличные стратегические решения. Мы прибавили практически во всех аспектах работы по ходу гоночного уик-энда. В Спа у нас был темп, чтобы выиграть. С учётом всех обстоятельств я рад, что нам всё же удалось заработать хорошие очки», — заключил Хэмилтон.
Семикратный чемпион мира является самым успешным пилотом в истории проведении гонок Формулы 1 Хунгароринге. На венгерской трассе он выигрывал восемь раз. Последний его успех здесь датирован 2020 годом.
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