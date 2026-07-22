Култхард назвал пилотов, которые адаптировались к новому регламенту

Култхард назвал трёх пилотов, которым лучше всех подходит нынешний регламент
Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что лидер сезона Андреа Кими Антонелли, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и пилот «Ред Булл» Исак Хаджар, по его мнению, лучше остальных адаптировались к особенностям нынешнего технического регламента чемпионата.
«Нужно признать, что в этом чемпионате и с этим регламентом некоторые пилоты чувствуют себя комфортнее других с тем, как нужно управлять этими машинами. Эти масштабные изменения в регламенте сыграли на руку Кими и позволили ему серьёзно прибавить, тогда как для Джорджа [Расселла] всё это, разумеется, стало очень неприятным. Возвращение Льюиса на прежний уровень связано с тем, что нынешняя Формула-1 требует другого стиля пилотирования, особенно в условиях дефицита энергии. Если сравнивать Хаджара с [Максом] Ферстаппеном, я ни в коем случае не хочу умалять его пилотажные качества, но кажется, что он смог приблизиться к Максу немного больше, чем это удавалось другим», — приводит слова Култхарда портал FormulaPassion.
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