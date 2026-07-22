Ферстаппена и Хаджара назвали идеальным сочетанием пилотов

Руководитель «Ред Булл» назвал Ферстаппена и Хаджара идеальным сочетанием пилотов
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что в команде довольны существующим дуэтом четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена и Исака Хаджара.
«Мы также видим, как рядом с Максом стремительно прогрессирует Исак. Для нас это идеальное сочетание пилотов, и мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить этот состав», — приводит слова Мекиса RacingNews365.
Ранее в паддоке начали активно циркулировать слухи о возможном переходе Ферстаппена в другую команду, чаще всего назвался «Макларен». Сообщалось, что при этом австралийский пилот Оскар Пиастри перешёл бы на место нидерландца. Однако руководители британской команды Андреа Стелла и Зак Браун опровергли эту информацию.
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