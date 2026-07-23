Р. Шумахер: менеджер и отец Ферстаппена неслучайно посещали моторхоум «Макларена»
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что представители четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, его менеджер Раймонд Вермюлен и отец Йос Ферстаппен, вели переговоры с «Маклареном» по ходу прошлого гоночного уикенда.
«В прошлый уикенд я видел кадры, на которых менеджер Макса и Йос Ферстаппен находятся в моторхоуме «Макларена». Случайностью это точно не было. Нет никаких сомнений, что там состоялись какие-то переговоры. Они ведь точно не заглянули туда просто выпить кофе, который, как мне рассказывали, в «Ред Булл» даже лучше. Поэтому мне очень интересно, что там всё-таки происходит. Формула-1 остаётся непредсказуемой. Каждые выходные происходит что-то новое. Если машина вдруг снова станет быстрой, а атмосфера в команде изменится в лучшую сторону, всё может измениться буквально в одно мгновение», — приводит слова Шумахера RacingNews365.
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